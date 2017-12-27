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Yüksek yargıya üye seçimi için hazırlıklar başladı

KHK ile üye sayısı arttırılan Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimi hazırlıkları başladı. Son düzenlemeyle Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üye kadrosu açıldı. HSK, Yargıtay'a ilk etapta yaklaşık 70 üye seçecek. Geriye kalan 30 üye de 6 ay içinde belirlenecek
27 Aralık 2017 09:05
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Yüksek yargıya üye seçimi için hazırlıklar başladı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile üye sayısı arttırılan Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimi hazırlıkları başladı. Son düzenlemeyle Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üye kadrosu oluşturuldu. Yargıtay ve Danıştay'a üye seçilme kriterleri de değişti.

SÜRELER DEĞİŞTİ

Daha önce Yargıtay üyesi seçilebilmek için 17, Danıştay üyesi seçilebilmek için ise 20 yıl hakimlik ve savcılık mesleğinde çalışmış olmak şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeyle, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl (12-13 yıl) hakimlik ve savcılık mesleğinde başarı ile çalışmış olmak yeterli olacak.

6 AY İÇİNDE SEÇİLECEK

KHK'da, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçiminin en geç 6 ay içerisinde yapılması hüküm altına alındı. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üye seçimi için çalışmalara başladı. HSK'nın, Yargıtay'a ilk aşamada yaklaşık 70 üye seçeceği belirtiliyor. Geriye kalan 30 üye ise 6 aylık sürenin sonuna doğru seçilecek. Bu arada, Danıştay'da görevlendirilecek 16 üyenin 4'ünün Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı öğrenildi. Geriye kalan 12 üye ise HSK tarafından idari yargı hakimleri arasından seçilecek.

İLK KEZ UYGULANACAK

Düzenlemeyle Yargıtay'da sabit Ceza ve Hukuk Genel Kurulları faaliyete geçirilecek. Üye seçiminin tamamlanmasının ardından 5 gün içerisinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenecek. Yeni Birinci Başkanlık Kurulu da 10 içerisinde de dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni seçilen üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını belirleyecek. Ayrıca Ceza ve Hukuk Genel Kurulları'nda görev yapacak üyeleri seçecek. Bu üyeler, daireleriyle ilişiği kesilecek ve sürekli olarak bu kurullarda çalışacak.

İŞ YÜKÜNÜ DE AZALTACAK

Özellikle Yargıtay 9. Ceza ve 16. Dairesi gibi bazı daireler, ilk derece mahkeme sıfatıyla yargılama yapıyor. Ayrıca FETÖ yargılamaları yapan yerel mahkemelerin karara bağladığı dosyalar da temyiz incelemesi için Yargıtay'a geliyor. Bu durum, dairelerin iş yükünü önemli ölçüde arttırdı. Yargıtay'daki söz konusu değişiklikle, iş yükünün azaltılması ve devam eden 1 milyon 250 bin dosyanın en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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