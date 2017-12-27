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Üç makam Ahmet Aydın'a emanet

TBMM Başkanvekilli Ahmet Aydın, yurt dışında olmaları dolayısıyla 24-25 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TBMM Başkanı Kahraman'a vekalet etti
27 Aralık 2017 09:01
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Üç makam Ahmet Aydın'a emanet

Devletin zirvesi son bir haftadır vekaletle yönetiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu için yurtdışında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulüsi Akar da aynı ziyarette Cumhurbaşkanı'na eşlik ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kuveyt ve Pakistan'ı ziyaret etti. Bugün ise Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük bir ziyaret için Suudi Arabistan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı'na TBMM Başkanı ve TBMM Başkanvekili, Genelkurmay Başkanı'na ise Kara Kuvvetleri Komutanı vekalet ederken bugün Suudi Arabistan'a gidecek olan Başbakan Yıldırım da dönene kadar koltuğunu yardımcılarından birine devredecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman vekalet edecekti ancak İsmail Kahraman da 24-25 Aralık tarihlerinde yurt dışında olunca vekalet görevini TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın yaptı. Bu süre içerisinde İsmail Kahraman'a da vekalet eden Ahmet Aydın, Başkanvekilliği görevini de yürüterek aynı anda 3 makamı temsil etmiş oldu.

Yurtdışından dönen TBMM Başkanı Kahraman dünden itibaren Cumhurbaşkanlığına vekalet görevini Ahmet Aydın'dan devraldı.

İsmail Sonsuz

Türkiye
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