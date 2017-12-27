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Tutukluların ölüm iznine kolaylık

Yakınlarını kaybeden tutukluların izin almasında yaşanan sıkıntılar son KHK ile giderildi. Artık 'cezaevi müdürünün önerisi' ve Başsavcılığın onayıyla izin alma işlemi daha kolay çözülecek
27 Aralık 2017 09:03
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Tutukluların ölüm iznine kolaylık

696 sayılı KHK ile tutukluların, birinci derece yakınlarının ölmesi ve sağlık sorunları gibi durumlarda izin almasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 116'ncı maddesine göre, bir tutuklunun izinli olarak çıkabilmesi için daha önce soruşturma aşamasındaysa savcılık, kovuşturma aşamasındaysa ilgili mahkeme tarafından izin verilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle tutuklular, izin için önce cezaevi müdürüne başvuru yapacak. Cezaevi müdürü başvuruyu uygun bulursa bir öneri yazısı yazarak durumu soruşturmayı yürüten ilgili Başsavcılığa bildirecek. Başsavcılık onay verirse tutuklu, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında 2 güne kadar izin kullanabilecek.

55 BİN TUTUKLUYU KAPSIYOR

Yine, tutuklunun annesi, babası, eşi, kardeşi, çocuğu ile eşinin annesi veya babasından birinin hayati tehlike oluşturacak ağır hastalığı varsa ve bu durum sağlık kurulu raporuyla belgelendirirse cezaevi müdürünün teklifi ve Başsavcılığın onayıyla izin alınabilecek. Düzenleme cezaevindeki yaklaşık 55 bin tutukluyu ilgilendiriyor.

TATLI: TUTUKLULARIN LEHİNE

Düzenlemeyi gazetemize değerlendiren Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, tutukluların izni için ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı gerektiren düzenlemeyle soruşturma ve kovuşturma evresinin kaldırıldığını söyledi. Tatlı, düzenlemenin tutukluların lehine olduğunu belirtti. Avukat Dr. Mehmet Sarı da idari bir izinle sürecin çözülmesi, işlerin daha kolay sürdürüleceğini ifade ederek, tutuklunun müdüre doğrudan doğruya başvuru yapılmış olması işini kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Ebru Karatosun

Türkiye
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