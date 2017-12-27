2018'de sınavlar tam gaz sürecek

İlköğretimden üniversiteye, yabancı dilden akademik kariyere kadar farklı alanlarda onlarca sınavdan geçiyoruz. 2018'de de sınavlar devam edecek. Yeni yılda 50'ye yakın sınav yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2018 Sınav Takvimi'nde 39 sınav bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da liselere giriş sınavının yanı sıra açık öğretim okulları için sınavlar düzenliyor. Ocak ayından itibaren her ay, bazı aylarda da 5-6 sınav var. İşte yaklaşık 10 milyon kişinin yarışacağı sınavlar:

YKS, 2 gün 3 oturum

Üniversiteye giriş için YGS ve LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından 23-24 Haziran'da üç oturum şeklinde yapılacak. Bütün üniversite adaylarının gireceği ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. TYT'de adaylar 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere 20 Sosyal Bilimler, 6 Biyoloji, 7 Fizik, 7 Kimya olmak üzere 20 Fen Bilimleri alanlarından toplam 120 soru çözecek.

İkinci oturum ise 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah yapılacak. Bu sınavda adayların karşısına 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 6 Coğrafya-1, 10 Tarih-1 olmak üzere 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1; 40 Matematik, 11 Coğrafya-2, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 12 Felsefe Grubu, 11 Tarih-2 olmak üzere 40 Sosyal Bilimler-2, 13 Biyoloji, 14 Fizik, 13 Kimya olmak üzere 40 Fen Bilimleri'nden toplam 160 soru çıkacak. Pazar günü öğlen yapılacak Yabancı Dil oturumunda da adaylara 80 soru sorulacak.

Önceki sistemde 18 olan puan türü yeni sistemde 5'e düşürüldü; birinci basamak olan YGS'de 6 puan türü vardı, TYT'de tek puan türü var. Lisans programlarına yerleştirmeye esas teşkil edecek puan türleri 12'den 4'e düştü. Puan türleri Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil şeklinde olacak.

Devlet kapısında milyonlar yarışacak

ÖSYM, lisansüstü eğitim almak ve üniversitelerde akademisyen olmak isteyenlerin girmesi zorunlu olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı (ALES) da düzenliyor. Yılda iki kez yapılan ALES'in İlkbahar Dönemi 6 Mayıs 2018'de, Sonbahar Dönemi oturumu 18 Kasım'da olacak.

Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin girdiği Yabancı Dil Sınavı (YDS) da yılda iki kez ÖSYM tarafından yapılıyor. YDS İlkbahar Dönemi oturumu 1 Nisan'da, Sonbahar Dönemi oturumu ise 9 Eylül'de düzenlenecek. ÖSYM, ayrıca 2018'de 12 kez Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) uygulayacak.

Bu yıl devlet kadrolarına girmeye hazırlanan milyonlarca ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunu ve atama bekleyen binlerce öğretmen adayı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek. 2018'de yedi oturumda düzenlenecek KPSS'lerin başvuru ve sınav tarihleri soldaki tabloda yer alıyor. ÖSYM ayrıca engelli adayların girdiği e-KPSS'yi de 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirecek.

Başarının kitabını yazdı

Azerbaycan ve KKTC'de 111 tanınmış isimle söyleşi yaparak başarıya ulaşmanın sırrını yazan Cafer Mansimi, ikincisini hazırladığı Başarı Kitabı'nda Türkiye'den isimlere yer verecek

OZAN ÖMER KADÜKER

Azerbaycan Bakü doğumlu, 23 yaşındaki Cafer Mansimi, 111 kişiyle söyleşiler yaparak başarının kitabını yazdı. Eğitimi boyunca gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) yüksek şeref bursuyla öğrenim gören Mansimi'nin bu kitabının yanı sıra birçok başarısı bulunuyor.

Azerbaycan'da 2009'da Yeni Yetenekler Çocuk ve Gençler Örgütü'nü kurarak yetenekli gençleri keşfetmeye yönelik sosyal faaliyetler düzenledi. KKTC'deki öğrencilik yıllarında eğitim ve kültür ağırlıklı haberler yaparak ülkesini tanıttı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden birincilikle mezun olduktan sonra aynı üniversitede Eğitim Yönetimi ve Denetimi'nde yüksek lisansa başladı. "Azerbaycan'daki Devlet Okullarının Markalaşma İhtiyacının Değerlendirilmesi" konulu tez yazan Mansimi, online halkla ilişkiler dergisi Proloq.az'ın da kurucularından.

'Kendinizi iyi tanıyın'

Azerice ve Türkçe olmak üzere iki dilde Başarı Kitabı'nı yayımlayan Cafer Mansimi, başarının tanımını yapmaya ve başarıya ulaşmanın sırrını çözmeye odaklandı. Türkçe çevirisini Revane Guluzade'nin yaptığı, DAÜ'nün sponsorluğuyla basılan kitap, Azerbaycan ve KKTC'den cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, iş adamı, profesör, öğretmen, sanatçı, yönetmen, şair, psikolog, avukat, gazeteci, yazar, tarihçi, arkeolog gibi farklı meslek grubundan isimlerin başarıya nasıl ulaştıklarını ortaya koyuyor. Toplumda ün kazanmanın başarılı olmak anlamına geldiğini ancak bu durumun başarının tanımını vermediğini dile getiren Mansimi, başarıyı şöyle tanımlıyor: "Başarı zahmet, hırs, destek istiyor. Başarının başlangıcı kişinin kendisini tanımasıyla başlayan bir süreç. Nerede olmak istiyoruz, zayıf ve güçlü taraflarımız neler? Bu sorulara verilen cevapla kişi kendisini tanır. Hayatta kararları doğru yönetmek gerekiyor. Kişi kendisini tanıyorsa başarı yolunda ilerliyor demektir."

Başarı Kitabı'nın ikincisini hazırlamaya başlayan Cafer Mansimi, Azerbaycan ve Türkiye'de kendi alanlarında başarılı 111 kişiyle yine başarı üzerine söyleşiler yapacak.

Liselere giriş netleşmedi

MEB, liselere girişte TEOG kapsamında düzenlenen ortak sınavları, 19 Eylül'de kaldırdı. O tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, çeşitli açıklamalar yaptı. Ancak 2018'e giriyoruz hala sınavla ilgili bir kılavuz yayınlanmadı. Oysa ki sınavın yapılmasına 5 ay gibi kısa bir süre kaldı.

MEB'den çeşitli tarihlerde dağınık şekilde açıklamalar yapıldı ama velilerin ve öğrencilerin kafalarındaki soru işaretleri giderilemedi. Özellikle yerleştirmelerin nasıl olacağı konusu net değil. Bugüne kadar yapılan açıklamalar derlendiğinde gelinen son nokta şöyle:

TEOG kapsamında düzenlenen sınavlar, karne notunda da etkili olduğu ve tüm okullar bu sınavdaki puana göre öğrenci aldığı için tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunluydu. Yeni sistemde sınava girmek isteğe bağlı olacak.

MEB'in belirlediği, proje okulların da içinde yer aldığı "seçici liseler" için sınav yapılacak.

Sınava girmek istemeyenler adrese dayalı olarak evlerine en yakın okula yerleştirilecek. MEB bunun için eğitim bölgeleri oluşturacağını açıkladı ancak bu eğitim bölgelerinin nasıl oluşturulacağı bilinmiyor.

Öğrencilere, eğitim bölgesi içinde Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ve imam hatip Anadolu olmak üzere üç okul türünün her birinden 3'er tane, toplam 9 okul seçeneği sunulacak. Öğrenciler bu okullar arasından 5 tercih yapacak. Ancak bazı ilçelerde bir tane bile lise yok. Bu durumda eğitim bölgelerinin birkaç ilçeyi kapsayacağı düşünülüyor. O nedenle öğrenciler, sınava girmezsem uzak ilçelerdeki liselere gitmek zorunda kalırım kaygısı yaşıyor. Yusuf Tekin, yeterince lise olmaması halinde herhangi bir kurumun ihtiyaç duyulan lise türüne dönüştürülebileceğini açıkladı. Ancak eğitim bölgeleri netleşmeden kaygılar dinmeyecek.

Öğrenci belli bir lise türünde ısrar ederse ve eğitim bölgesi içinde o lise türünden 5 alternatif olmazsa ne olacağı da belli değil. Tekin, bu durumda öğrencilere "Pansiyonlu okulda kalmak koşuluyla evinize yakın olmayan başka bir okulu tercih etmek ister misiniz?" şeklinde bir seçenek sunulacağını açıkladı.

Adrese dayalı kayıt sisteminde, kontenjan fazlalığı durumunda, liselere yerleştirmede sırasıyla tercih önceliği, adres, öğrencinin kayıtlı olduğu ortaokul bilgileri dikkate alınacak.

Sınav Haziran 2018'in ilk hafta sonu yapılacak. Ancak sınavın günü belli değil. Sınavda 6 dersten 90 soru sorulacak.

Yabancı kolejler başta olmak üzere özel okullar da MEB'in düzenlediği sınava göre öğrenci alacak.

Yerleştirmelerde, merkezi ve nakil dönemi kayıt takvimi netleşmedi. Önce adrese dayalı kayıt tercihinde bulunanlar mı yoksa sınava giren öğrenciler mi yerleşecek? Özel okullar, devlet okullarından önce mi öğrenci alacak? Bu soruların cevabı 2018'de açıklanacak kılavuzla netleşecek.

Sabancı Vakfı'ndan eğitime 1 milyon TL

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsata sahip olmaları ve toplumsal yaşama aktif katılmaları amacıyla hayata geçirdiği Hibe Programı'nın 2018 yılı başvuruları, 2 Ocak-9 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak. Hibe Programı için eğitim alanındaki projelerin "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engellilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm üretmesi bekleniyor. 50 bin TL ile 200 bin TL arasında hibe desteği verilecek projelerin 16 Temmuz 2018'de başlayıp 12 Temmuz 2019'a kadar sona ermesi gerekiyor. Bu projeyle toplam 1 milyon TL'lik hibe desteği sağlanacak.

Program kapsamında 10 yılda, 137 projeye 16 milyon TL tutarında hibe desteğinde bulunulduğunu kaydeden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "43 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu projelerimizin odağında hep kadın, genç ve engelli bireyler yer aldı. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan bu bireyler, maalesef toplumsal haklara erişim konusunda hala ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar" diye konuştu.

Sabancı Vakfı'nın eğitime verdiği desteğe dikkat çeken Koyunsağan, "Hibe desteklerimizi eğitim başlığı altında topluyor; bu alanda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl STK'lara vereceğimiz desteklerle de kalıcı etki yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bu çocukları hayalleri yaşama bağlıyor

Yön Koleji, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı'yla yaptığı işbirliği doğrultusunda suça sürüklenerek adalet sistemine giren 12-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin hayallerine yön vermek için projeler geliştiriyor. Kolej, yapacağı maddi ve manevi desteklerle çocukların topluma kazandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Özgüvenli bireyler yetiştirmek amacıyla buluşan iki kurumun işbirliği kapsamında çocuklar, hayallerini ve iyi dileklerini yansıtan resimler yaptı. Bu çocuklardan 10 yaşındaki Ömer, 11 yaşındaki Önay, 14 yaşındaki Mehmet ve 17 yaşındaki Sevilay, Milliyet Eğitim Servisi için de özel resimler yaparak yeni yıl dileklerini paylaştılar.

Yeni yıl hediyenizle yüzleri gülecek

Otizmin görülme sıklığı büyük bir hızla artıyor. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Ancak Türkiye'de 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gençten, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı 29 bin 782.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, vakfın kuruluş amacının erken tanı ve eğitimle otizmli çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırmak ve ekonomiye yük olmaktan çıkıp toplumsal yaşama katkıda bulunacak bağımsız bireyler haline getirebilmek olduğunu söylüyor.

Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli çocukların eğitimine destek olmak için birçok projesi var. Otizimli çocuklar için bağışta bulunarak yeni yılda onlara en güzel hediyeyi verebilirsiniz. Onlar için Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankaları 5055 numaralı hesaba ya da tüm operatörlerden, TOHUM yazıp 5290'a SMS göndererek 10 TL bağış yapabilirsiniz.

Mine Özdemir