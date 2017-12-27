Bağımlılıkla mücadele için yeni eylem planı hazır

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'de bağımlılık konusunda 'salgın başlangıcı' yaşandığını belirterek, bağımlılıkla mücadele konusunda hazırlanan yeni eylem planını 2018 başında yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Akdağ, bazı gazetecilerle sohbetinde Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu hatırlatarak, bağımlılıkla ilgili dünyada bir salgın olduğunu, Türkiye'nin de bu salgına karşı önlem alması gerektiğini kaydetti. Akdağ şöyle konuştu: "Bağımlılığı ikiye ayırıyoruz: Bir, davranışsal bağımlılık, ikincisi bir madde kullanma bağımlılığı. Madde kullanımı dediğimiz şey uyuşturucu bağımlılığı. Aslında sigara, alkol, kumar bağımlılığının yanı sıra, son zamanlarda artan teknolojik bağımlılığını da koyduk içine. Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı, 2018'in başında yürürlüğe girecek. 4 aydır üstünde çalışıyoruz. Bir defa, sigara ile mücadelede yeni bazı hususlar var. Paketlerin düz olması, açık raflarda sigara satılmaması, denetimlerin güçlendirilmesi gibi. Birkaç aydır çapraz denetimler yapılıyor. Bunu tüm Türkiye'de uygulayacağız. Çapraz denetim ile bir bölgeyi sadece orada görevli olanlar değil, aynı anda farklı semtlerden gelen görevliler de denetleyecek. İstanbul'da yüzde 2,8 ihlal oranı vardı, çapraz denetimlerle birlikte yüzde 20'nin üstünde ihlaller yakalandı.

İNGİLİZ MODELİ KAMPANYA

Yeni bir medya kampanyası da başlayacak. İngiltere'de yapılan kampanyada yüzde 7'lik bir az kullanıma yol açtığını gördük. Akademisyen ve iletişimcilerle çalışıyoruz. Bu konuda Yeşilay büyük rol oynayacak. Eğitimler yaygınlaşacak.

ATIK SUDAN TESPİT

Adana ve İstanbul'da başlattığımız atık sulardan uyuşturucu tespiti uygulamasını 15 şehirde daha hayata geçireceğiz. Gerekirse, 10 -20 ayrı uyuşturucunun ayrımı yapılacak. Hangi şehirde, ne kadar esrar, ne kadar başka uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıkacak. Atık sularda tahlil sistemi ile Avrupa'da 53 şehirde izleme yapılıyor. Avrupa ve ABD'de hakiki bir salgın var, biz de ise salgının başlangıcı var. Dolayısıyla politikaları bu salgının başlangıcına göre ayarlamak lazım.

ÜÇ KOLDAN ARAŞTIRMA

Bir önemli husus da, üç ayrı çalışmamız var. 2018 başlarında sonuçlarını alacağız. Lise çağındaki çocukların, üniversite öğrencilerinin ve bütün toplumdaki yaygınlık nedir ona bakıyoruz. Bağımlılıkla mücadele hükümetin tek başına başaracağı bir şey değil, STK'larla birlikte çalışacağız. Bu işin amiral gemisi STK'lar olacak. Görüşmelerimiz başladı. Özellikle kadın STK'ları devreye sokacağız. Kadın STK'larda bu konuya çok kafa yoranlar var. Kadınların ve gençlerin sigara içme oranlarında nispi bir artış var. Erkeklerde oransal olarak düşüş var, ama kadınlarda artış var. Bunun sebebi, biraz da kültürün değişmesi.

EN ZORU TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, teknoloji bağımlılığı ile mücadelenin çok zor olduğunu belirterek, "Diğerlerinin zararlarını kabul ettirmek kolay, burada zor. Çünkü abartılırsa, teknolojinin olumlu kullanımına da mani olabilirsiniz. Bize soruyorlar. 'Ne kadar süre internette geçirilirse bağımlılık olur?' Böyle bir süre yok. Adamın işi bu, burada kişinin sosyal ilişkilerini bozuyorsa, ailesiyle ilişkisini bozuyorsa, işini engelliyorsa, arkadaşları ile yüz yüze münasebetini bozuyorsa, artık bağımlılık olur" dedi

Yücel Kayaoğlu