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Karayollarında durum

Karayollarının bakım, onarım, üstyapı ve heyelan önleme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
27 Aralık 2017 09:24
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Havaalanı-Şekerpınar kavşakları 3-30. kilometrelerinde, Orhanlı Havaalanı kavşağından Ankara istikametine doğru otoyol üzerinden geçen mevcut havai hatta çalışma yapılıyor. Bu nedenle yarın 00.00-06.00 saatlerinde otoyolun çift hattı da 15'er dakikalık periyotlarla araç trafiğine kapatılacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne ile stadyum kavşakları 0-1. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşıma yolunun 1. şeridi (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım 2. ve 3. şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki Orhan Gökberber viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yarına kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çeşme-İzmir yolunun 16. kilometresi Germiyan Köyü mevkisinde Türkiye Elektrik Üretim AŞ'nin yapacağı enerji iletim hattı çalışmaları nedeniyle 27 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Batman-Kozluk yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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