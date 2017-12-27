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Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kapatılan Fatih Üniversitesinin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı
Kapatılan Fatih Üniversitesinin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı
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