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5 kişinin öldüğü fabrika yangınında iş güvenliği uzmanına takipsizlik
Gürsu ilçesinde geçen ay bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen, 5 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür, bilirkişi raporunun ardından, tutuklu bulunan iş yeri sahibi Şükrü Demir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açtı.
Bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi.
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