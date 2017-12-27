1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 kişinin öldüğü fabrika yangınında iş güvenliği uzmanına takipsizlik

Gürsu ilçesinde geçen ay bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen, 5 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi
27 Aralık 2017 09:40
Yazdır
5 kişinin öldüğü fabrika yangınında iş güvenliği uzmanına takipsizlik

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür, bilirkişi raporunun ardından, tutuklu bulunan iş yeri sahibi Şükrü Demir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açtı.

Bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 3 2
Bu haber 885 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile hekimi kazada hayatını kaybetti
27 Aralık 2017 12:46		 HDP'li vekile hastanede darp
27 Aralık 2017 12:45
Dicle Elektrik: Sahte Bitcoin üretildiği haberleri asılsız
27 Aralık 2017 11:45		 İstanbul'da boş binada 2 erkek cesedi bulundu
27 Aralık 2017 10:22
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
27 Aralık 2017 10:07		 Boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
27 Aralık 2017 10:02
Sosyal medyadan paylaşımda bulunup intihar etti
27 Aralık 2017 09:52		 Bağcılar'da fabrikada patlama
27 Aralık 2017 08:45
Güneydoğu'da Bitcoin alarmı
27 Aralık 2017 08:40		 Tuzla değil tuz koktu
27 Aralık 2017 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam