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Altının gramı güne yatay başladı

Gram altın 157,1 lira, çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.052 liradan işlem görüyor
27 Aralık 2017 10:01
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Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 157,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 157,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 157,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.052 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişinin ardından bugün yatay seyirle 1.282,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, altının ons fiyatının 1.275 dolar seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirdiğini, 1.295 doların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Memiş, yılın son haftası olmasından dolayı veri takvimi ve işlem hacminin zayıf olduğunu, bu sebeple altın fiyatlarında sert hareketlerin beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dün direnç seviyesi olan 157 lirayı aştığını belirten Memiş, dolar kurunda düşüşlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatının satış ağırlıklı bir seyir izleyeceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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