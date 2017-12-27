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Sağlık personeli iller arası nakilleri bekliyor
Sağlık Bakanlığı personelleri iller arası nakilleri için duyuruyu bekliyor
Sağlık Bakanlığı personelleri iller arası nakilleri için duyuruyu bekliyor.
Adaylar, memurlar.net formunda konuyla ilgili beklentilerini dile getiriyor.
İşte adayların forumdaki mesajları
nursel4825
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