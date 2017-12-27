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İstanbul'da boş binada 2 erkek cesedi bulundu
Sancaktepe Sarı Gazi Mahallesi'nde 4 katı bir binanın 3'üncü katında 2 erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor
- Sancaktepe Sarı Gazi Mahallesi'nde 4 katı bir binanın 3'üncü katında 2 erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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