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15 Temmuz Derneği: Kahramanlarımız güvence altına alınmıştır

15 Temmuz Derneği: 15 Temmuz destanının her bir kahramanı, söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz
27 Aralık 2017 10:46
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15 Temmuz Derneği: Kahramanlarımız güvence altına alınmıştır

15 Temmuz Derneği, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeyi desteklediklerini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle hain darbe girişimine engel olan kahraman gazilerin ve o gece FETÖ'cü hainlerin ülkeyi işgal girişimine engel olan vatandaşların yargılanma ihtimalinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

KHK'nin sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığının herkes tarafından malum olduğu halde konuyu farklı boyutlara taşımak isteyenlerin tutumunun manidar bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu yöndeki "çirkin kampanyayı yürütenler" kınandı.

Vatan müdafaası için sokağa çıkanların gözünün korkutulmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"15 Temmuz destanının her bir kahramanı söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bununla birlikte şu hususun çok net bir şekilde anlaşılmasını isteriz: 15 Temmuz gecesi alçak darbe girişimini engellemek için canlarımızı ortaya koyarak sokağa çıktık. Vatanımızda gözü olan tüm hainler bilsin ki siz devletimizi ele geçirmek için işgale kalkarsanız biz de hiç tereddütsüz yine sizin karşınızda oluruz. Sizin hezeyanlarınız bizi korkutamaz. Biz vatan için ölmekten korkmuyoruz ki tehditlerinizden korkalım."
Anadolu Ajansı
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