|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gaziantep'te iş adamlarına FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y, Ö.A.Ö, V.M, L.Ö gözaltına alındı.
Şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Bu haber 1,093 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI