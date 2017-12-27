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KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2017/9 tercih sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, KPSS 2017/9 tercih sonuçlarını açıkladı.
KPSS 2017/9: Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
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