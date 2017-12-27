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KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2017/9 tercih sonuçlarını açıkladı
27 Aralık 2017 11:37
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KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2017/9 tercih sonuçlarını açıkladı.

KPSS 2017/9: Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

KPSS-2017/9 Yerleştirme Sonuçları
Memurlar.Net
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