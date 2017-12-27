1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Şeker Kurumunun kapatılması pancar üreticisini üzmüştür'

Şeker-İş Genel Başkanı Gök: Kurumun kapatılması, pancar üreticisi ve işçisini üzerken, milli ve manevi değerlerimizi yok sayan, Türkiye'den kazandığı fahiş paraları yurt dışına aktaran nişasta bazlı şeker lobisini sevindirmiştir
27 Aralık 2017 11:57
Yazdır
'Şeker Kurumunun kapatılması pancar üreticisini üzmüştür'

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumunun kapatılmasına tepki göstererek, "Kurumun kapatılması, pancar üreticisi ve işçisini üzerken, milli ve manevi değerlerimizi yok sayan, Türkiye'den kazandığı fahiş paraları yurt dışına aktaran nişasta bazlı şeker lobisini sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, Şeker Kurumunun 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak, görev ve sorumluluklarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldığını anımsattı.

Şeker üretiminin tarımdan sanayiye farklı sektörlerdeki milyonlarca çalışanı ilgilendirdiğini belirten Gök, şunları kaydetti:

"Şeker Kurumu, böyle büyük bir alanın düzenleyici ve denetleyicilik görevini yürütüyordu. Kurumun 17 aydır görevini yapamaması sebebiyle sektörde büyük bir denetimsizlik baş gösterdi. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üreten firmaların, geçtiğimiz pazarlama yılında kendilerine tanınan kotanın üstünde üretim yapmalarına rağmen Şeker Kurulu üyelerinin atanamaması sebebiyle bu fabrikalara ceza bile kesilememiştir. Bir yandan NBŞ, bir yandan yüzde 40'ların üzerine çıkan yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı derken ülkemize giren kayıp kaçak şeker miktarı bilinmemektedir."

- "Karar gözden geçirilsin"

Türk şeker sektörüne uluslararası firmalar tarafından operasyon yapıldığını düşündüklerini savunan Gök, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörü düzenleme ve denetleme görevi bulunan Şeker Kurumunun kapatılması talihsiz ve temelsiz bir açmazken, yerli ve milli şeker üretim sektörümüzün ölüm fermanının da yazılması anlamına geliyor. Bu nedenle Şeker Kurumunun kapatılması, pancar üreticisi ve işçisini üzerken, milli ve manevi değerlerimizi yok sayan, Türkiye'den kazandığı fahiş paraları yurt dışına aktaran nişasta bazlı şeker lobisini sevindirmiştir. Hükümetten, Şeker Kurumunun kapatılması kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 3 3
Bu haber 933 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması: Üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım
27 Aralık 2017 12:16		 Gün ortası döviz fiyatları
27 Aralık 2017 12:16
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
27 Aralık 2017 11:10		 iOS'a, Android'e, Amazon'a, eBay'a KDV mükellefiyeti geliyor
27 Aralık 2017 08:00
'2018'de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz'
26 Aralık 2017 22:42		 İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık
26 Aralık 2017 22:06
İş için gelenler daha çok harcıyor
26 Aralık 2017 22:02		 Yumurtacılar 2018'den umutlu
26 Aralık 2017 21:57
Narenciye dalda kaldı, 60 liraya toplayacak işçi yok
26 Aralık 2017 21:52		 Kamuda 3 yıllık tasarruf seferberliği başlıyor
26 Aralık 2017 15:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam