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ÖSYM'den 'bakım çalışması' duyurusu
ÖSYM internet sitesinden yapmış olduğu duyuruda, 29 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında altyapı çalışmaları nedeniyle siteye erişimin kısıtlanacağını bildirdi.
ÖSYM internet sitesinden yapmış olduğu duyuruda, 29 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında altyapı çalışmaları nedeniyle siteye erişimin kısıtlanacağını bildirdi.
DUYURU
ÖSYM İnternet Hizmetleri Bakım Çalışması
Altyapı çalışmaları nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmetler 29 Aralık 2017 tarihinde saat 18:00 ile 1 Ocak 2018 tarihinde saat 23:59 arasında erişime kapatılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
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