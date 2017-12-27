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Tepki çeken paylaşımı yapan öğretmen açığa alındı
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çeken Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı'yı açığa aldı
Konya'da sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, mesajlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı. Harmancı hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı. Harmancı'nın paylaştığı mesajların duyulmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Harmancı hakkında geçen pazartesi günü soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'da öğretmen Harmancı'nın bugün açığa alındığını duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen Harmancı'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındığını soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişlerin, Harmancı ve okuldaki diğer yetkililerin ifadesine başvurduğu belirtti. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Harmancı'nın ise daha önce herkese açık olan twitter paylaşımlarını koruma altına alıp, sadece kendisini takip edenlerin görmesini sağladığı görüldü.
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