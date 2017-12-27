1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması: Üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım

Bakan Fakıbaba: Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım
27 Aralık 2017 12:16
Yazdır
Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması: Üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım

- BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi'nin "Türkiye için 4 dolardan et temin edebiliriz" teklifine, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım." yanıtını verdi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki et fiyatları ve Sudanlı Bakan Ijaimi'nin "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." önerisini değerlendirdi.

Göreve geldiğinden bu yana hep üretim vurgusu yaptığına işaret eden Fakıbaba, Sudanlı mevkidaşının teklifine ilişkin, "Eti 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil. Benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır." dedi.

Fakıbaba, bugüne kadar hep üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 Ocak 2018'den itibaren, 200 başa kadar olan çiftliklerde hayvan başı kesimlerde 250 lira para vereceğiz. 'Aşılama ve küpeleme ücretsiz olacak' dedik. Bunu niye yapıyoruz? Benim yerli üretici arkadaşım kalkınsın diye. Bu bağlamda ben şunu iddia ediyorum; Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olacağız. Ben hep üreticinin de yanındayım, tüketicinin de."

- "Kasaplar ucuz et satışından memnun"

Et fiyatlarını yakından takip ettiğini belirten Fakıbaba, "Yarımşar kilogramlık paketlerde kıymayı 15, kuşbaşını 16 lira yapmış olsak, bu tüketici için çok büyük para olmayabilir ama üretici için iyi bir anlama gelebilir. 1 lira oradan kazanıyor, 1 lira ben veriyorum. Yem desteği de vereceğiz. Emin olsunlar, ben üreticinin hep yanındayım ama üreticinin yanında olurken tüketiciyi de düşünmemiz lazım. Buradan kalkıp bir dolara verseler de ben taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. Bunun farkında olan bir kişiyim." diye konuştu.

Fakıbaba, önemli olanın Türkiye ve Türk üreticilerin menfaati olduğunun altını çizerek, üretici, esnaf ve sanayici kazanırken, tüketicinin de önemli bir protein kaynağı olan etten istifade etmesi gerektiğini söyledi.

Bu konudaki çalışmaların bittiğine ve piyasanın belirli bir seviyeye geldiğine dikkati çeken Fakıbaba, "Ben hiçbir zaman 'Bonfile şu fiyat olacak, pirzola böyle olacak' demedim. 'Kıymayı, kuşbaşını öğrenci kardeşlerim, dar gelirli aileler de yesin' istedim." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, ucuz et satışından kasapların da memnun olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kasap esnafımız bundan çok mutlu. Gittiğim illerde diyorlar ki; 'Allah razı olsun. Bizim satışlarımızda bir düşüş olmadı. Biraz fiyatları düşürdük ama kazanıyoruz bin bereket versin, sürümümüz daha fazla arttı, müşteri bizi bırakmadı' ama 29 liraya, 31 liraya satılan etle dar gelirli kardeşlerimiz de oranın müşterisi oldu. Vatandaş olarak beni mutlu ediyor. Bundan kimse gocunmuyor. Kasap kardeşlerim de gocunmuyor, aksine teşekkür ediyorlar. Emin olun, deseler '1 dolara alın götürün', ben oradaki üreticimi, esnafımı düşünürüm ve benim gerçek maliyetim nedir ona bakarım. O maliyetin düşürülmesi için onlara yardımcı olurum. Bizim politikamız bu. Onun için lütfen kasap kardeşlerim, kasap odaları başkanı, üreticiler, tüketiciler rahat olsunlar, gerçek fiyatlar neyse o konuda biz gerçek üzerinden bu politikamızı devam ettireceğiz."

- "Tüketici 50 kuruş fazla verdiğinde büyük kaybı olmaz"

Bakanlığın elinden geldiğince ucuz et satışına devam edeceğinin altını çizen Fakıbaba, "Halk ekmekler var, fırıncılar kızmıyor değil mi? İsteyen gidip halk ekmekten ucuz ekmeğini alıyor, etini niye almasın? En önemli gıda maddesi, protein kaynağı. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Şov yapmaya niyetim olsa, 3 dolara eti alırsın, orada gider 12 liraya, 15 liraya satarsın ama öyle bir niyetimiz yok. Hatta şunu söylüyorum; '30-32 liraya çıkaralım.' Ben diyorum bunu. Niye? Üreticiyi düşünmek zorundayım. Çünkü üretici fiyatlarını takip ediyorum. Tüketici de zaten yarım kilo et alıyor, 50 kuruş fazla verdiğinde onun da çok büyük bir kaybı olmayacağını düşünüyorum. Bu arada da dengeyi bulmuş oluyoruz." dedi.

Fakıbaba, hükümetin gıda fiyatlarına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü ve Gıda Komitesi'nin salı günü toplanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar ciddi çalışmalar yapıyor ama artık bizim kurumsallaşmamız lazım. Aradaki stokçulara, fırsatçılara da üreticilerin, sanayicilerin ve esnafın fırsat vermemesi lazım. Burada bana göre büyük bir sıkıntı var. Arpayı alıyor, stok ediyor, fiyatlar yükseldiği zaman o stoktan çıkarıyor veya fiyatı kendisi belirliyor. Bu konuda önlemler aldığımızda inanıyorum ki fiyat istikrarı olacaktır."

- "Sudan'daki arazide soya ve pamuk üretilebilir"

Fakıbaba, Sudan'da Türkiye'nin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) kiralanan arazisine ilişkin 2014'te adımın atıldığını ancak bu zamana kadar resmi işlemlerin yapılmadığını söyledi. Gerekli işlemleri 20 Aralık'ta tamamladıklarını vurgulayan Fakıbaba, Sudan Tarım ve Su İşleri bakanlarıyla görüştüğünü bildirdi.

TİGEM arazisinin 125 bin dekar olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Burada soya ve pamuk üretebiliriz. Hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapılabilir. Netleşmiş bir şey yok ama en fazla benim üzerinde durduğum soya ve pamuk. Çünkü biz yılda 3,5 milyar dolarlık pamuk ve soya ithal ediyoruz. Eğer biz soyayı ve pamuğu burada üretebilir ve ülkemize getirebilirsek o zaman 3,5 milyar dolar gelir elde etmiş oluruz. Hem Sudanlı kardeşlerimize yardımımız olacak hem biz de Türkiye olarak kazanmış olacağız. Kazan-kazan formülü gerçekleşecek." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 392 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
27 Aralık 2017 12:16		 'Şeker Kurumunun kapatılması pancar üreticisini üzmüştür'
27 Aralık 2017 11:57
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
27 Aralık 2017 11:10		 iOS'a, Android'e, Amazon'a, eBay'a KDV mükellefiyeti geliyor
27 Aralık 2017 08:00
'2018'de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz'
26 Aralık 2017 22:42		 İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık
26 Aralık 2017 22:06
İş için gelenler daha çok harcıyor
26 Aralık 2017 22:02		 Yumurtacılar 2018'den umutlu
26 Aralık 2017 21:57
Narenciye dalda kaldı, 60 liraya toplayacak işçi yok
26 Aralık 2017 21:52		 Kamuda 3 yıllık tasarruf seferberliği başlıyor
26 Aralık 2017 15:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam