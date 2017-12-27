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HDP'li vekile hastanede darp
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
- HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın temmuz ayında darp edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 23 Temmuz'da Batman Bölge Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınını ziyaret için hastaneye gelen HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, koridorda tartıştığı kişilerce darp edildi. Aslan, konuyla ilgili şikayette bulunurken, olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, birkaç kişinin saldırdığı Aslan'ın, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulduğu görüldü.
Olayın nedeni henüz öğrenilemedi.
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