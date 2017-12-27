Radyoloji teknisyenlerinin fiili hizmet zammı mağduriyeti giderildi

5510 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışıp fiili hizmet süresi zammından yararlanan röntgen teknisyenlerinin 360 gün için eklenen 90 günlük fiili hizmet süresinde kesintiler yapılıyordu. Sağlık-Sen, üyesi Sermin Parkın adına açtığı davada 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun'a tabi çalışmaların da daha önce yürürlükte olan 5434 sayılı Kanun'a göre değerlendirilmesi ve bu doğrultuda fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasını talep etti. Talebi görüşen Edirne İdare Mahkemesi, 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanun yürürlükteyken göreve başlayan röntgen teknisyenlerinin bu kanuna tabi olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle (01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve 5434 sayılı Kanun mülga olmuş olsa dahi) fiili hizmet süresi zammından kişinin kesintisiz yararlanması gerektiğine hükmederek, 5510 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen çalışmaları ve kesinti yapılan uygulamayı hukuka uygun bulmayarak iptal kararı verdi. Mahkeme, kararında ayrıca 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesinde "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayanların fiili hizmet süresi zammı hakkındaki uygulamaların daha önceden yürürlükte olan 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağının hüküm altına alındığı'na vurgu yaptı.

Bu kararla birlikte 5434 sayılı Kanun'a tabi olarak örneğin 20 yıllık çalışması olan bir röntgen teknisyeni, 4 yıla bir yıl (360 güne 90 gün) olarak verilen yıpranma payı sonucunda emekliliğe 5 yıl daha erken hak kazanmış olacak ve emekli ikramiyesi ve emekli maaşı da bu doğrultuda hesaplanacak. Bu durumda olan röntgen teknisyenlerinin aynı haktan faydalanmak için dava açmaları gerekmekle beraber, kazanılan bu dava diğer davalar için emsal teşkil edecek. Sağlık-Sen, bu süreçte dava açacak üyelerine hukuki destek vereceğini, ayrıca genelin bu haktan faydalanması için de SGK'ya başvurduğunu açıkladı.