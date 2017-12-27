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27 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
27 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 27 Aralık 2017 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Bylock tuzağının izleri siliniyor 12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti FETÖ sanığı eski polis memuruna beraat Iğdır'da FETÖ'den 22 kişi gözaltına alındı Mersin'de 2'si polis 1'i asker 4 FETÖ gözaltısı Zonguldak'ta 9'u asker 11 FETÖ şüphelisi gözaltında Kocaeli'de 13 muvazzafa askerden 4'ü FETÖ'den tutuklandı 22 astsubay ve uzman çavuş FETÖ'den yakalandı 'Serhat' kod adlı mahrem imam, örgüt yapılanmasını anlattı Sahte kimlikle yakalanan Danıştay eski üyesi hakim karşısında Eski öğretme olan 'mahrem imam'a 9 yıl hapis Adana'da emniyet eski müdürüne FETÖ'den 9 yıl hapis Sivas'ta 13'ü muvazzaf asker, 15 şüpheli gözaltına alındı FETÖ davasında eski binbaşı Balkal'a tahliye
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