Eski savcı Karakullukçu yeniden hakim karşısında

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Erzincan'da görev yaptığı sırada makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yeniden yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen beraat kararına Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu itiraz etti.

İtiraz üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından Karakullukçu'nun davası yeniden görülmeye başlandı.

Duruşmaya katılan Karakullukçu, 10 sayfalık yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu. Hakkındaki iddialar konusunda savunma yapan Karakullukçu, "Erzincan ilinde meydana gelen suçlarla ilgili soruşturmalara bakmak görev ve yetkisi savcı Osman Şanal beye aitti. Bu nedenle 'Erzincan Ergenekon davası' iş bölümü gereği savcı Osman Şanal tarafından yürütülmüştür. İş bölümünün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesi halinde bu durum açıklığa kavuşacaktır." dedi.

Söz konusu soruşturma sırasında aynı anda birkaç yerde aramalar yapılmasına ilişkin mahkemeden alınan karara istinaden Cumhuriyet Savcısının bizzat aramaya katılmasının yasal zorunluluk içerdiği durumlarda birkaç kez aramalara katıldığını belirten Karakullukçu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 17 Şubat 2010 gün ve 156 sayılı kararıyla, katıldığım arama nedeniyle yetki aşımında bulunmaktan hakkımda suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu üzerine hakkımda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sayın İlhan Cihaner'in avukatları tarafından sunulan Hürriyet internet çıktısında yer alan 'Görevinden alınan Erzurum özel yetkili savcısı Rasim Karakullukçu Hürriyete konuştu' şeklindeki haber kesinlikle doğru değildir. Bu haberi ilk defa görmekteyim. Tarafımca Hürriyet gazetesine herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Benzer yapılan yayınlar nedeniyle tekzip metinleri ilgili basın kuruluşlarına gönderilmiştir."

Mahkemeden alınmış arama kararlarını yerine getirmekten başka dava dosyasında yerine getirilen esas bir işlem olmadığını ileri süren Karakullukçu, örgütün talimatıyla herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia etti. FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını öne süren Karakullukçu, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın talep ettiği 2 tanığın dinlenmesinin kabulünü, suçun niteliği, durumu ve katalog suçlardan olmasından dolayı sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığa adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı 23 Şubat 2018'e erteledi.

Bu arada Cihaner'in avukatlarının davaya müdahil olma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmediği öğrenildi.