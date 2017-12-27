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Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığından öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin, alan değişikliği başvuru işlemleri, 28 Aralık saat 15.00'e kadar uzatıldı.
Ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar da sisteme yansıtıldı.
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