'Uyuşturucu tehdide topyekun bir hareket ortaya koymalıyız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde organize edilen "Avrupa Yakası 1. Grup Mahalle Muhtarları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, muhtarlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hassasiyetin, ortak kararla Türkiye'ye verilen önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu ve dün yaşanılanlardan çok daha avantajlı konumda olduğunu ancak birtakım sorumluluklarla karşı karşıya geldiğini aktaran Soylu, "Dünyada teknoloji gelişirken sadece hayrına gelişmiyor. Şeri ile beraber gelişiyor. Suç unsurları değişiyor. Terör unsurları değişiyor. İnsanlarımızın asayişini ve huzurunu engelleyecek, ortadan kaldırabilecek unsurlar değişiyor." diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda yapılanlara değinen Soylu, asayiş, huzur ve emniyeti ilgilendiren 8 bin 194 güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Günübirlik evlerle ilgili kural getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör meselesinde herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Terör meselesinde, bu günübirlik evlerle ilgili bir kural getirdik. Adam günübirlik eve geliyor. Kim olduğunu biliyoruz. Kimseye de haber vermiyorlar zaten. Şimdi otellerde nasıl kalınırsa, emniyete ve jandarmaya bilgi veriliyorsa, günübirlik evlerde kalanların bilgileri de veriliyor. Günübirlik evler maliye kaydı içerisine de alındı. Adam orada bir para kazanıyor ama kimseye bir vergi ödediği, kayıt sunduğu söz konusu değil. Bu dünya içerisinde, geldiğimiz durum içerisinde bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil, doğru da değil zaten. DEAŞ'lı mıdır, PKK'lı mıdır, DHKP/C'li midir? Uyuşturucu satıcısı mıdır yoksa fuhşa teşvik eden bir anlayışın temsilcisi mi? Bütün bunları rüyamızda görecek halimiz yok. Bütün bunları takip etmekle mükellefiz. Sorumluluğumuz budur. Bu sorumluğunu hep beraber yürütmek durumundayız."

Uyuşturucu ile mücadele

Bakan Soylu, Türkiye'de uyuşturucu konusunda ilk 15 kritik vilayeti belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu vilayetlere ocak ayının ilk bölümünde nasıl bir strateji uygulayacağımızı, neler yapmamız gerektiğini anlatabilecek bir yapı ortaya koyacağız. Şu an Afganistan'ta geçen seneye göre Afyon üretimi yüzde 85-90 artırıldı. Bu ne demektir? Önümüzdeki yıl Türkiye üzerinde geçecek, Avrupa'ya, başka ülkelere gidecek eroin miktarında yüzde 85-90 artış olacak. Bu da bu yıl yaptığımız mücadelenin iki kat daha fazla yapılması gerektiğinin en önemli ispatı ve delilidir. Bu yıl özellikle sentetik uyuşturuculardan eroine, kokaine kadar arkadaşlarımız, emniyet güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koydu. Bütün rakamlarımız geçen senenin 2-2,5 katı kadar yüksek.

Bu tehdit önümüzde durmaktadır. Bu tehdide topyekun bir hareket ortaya koymalıyız. Terörist nasıl ülkemizin birliğine ve beraberliğine, huzuruna yönelik hamle ortaya koyuyorsa, uyuşturucu nesillerimize yönelik bir terörizm ortaya koyuyor. Bunun herkesten tarafından böyle kabul edilmesini istiyorum. Biz gelenekleri, inancı, değerleri, medeniyeti olan bir milletiz. Karşı karşıya kaldığımız tablolar hiç bize yakışmayan tablolar. Burada birilerinin eline düşmüş, sadece para kazanacaklar, bir taraftan da terörizmi finanse edecekler diye biz buna seyirci kalamayız. Bu mümkün değildir."

Muhabir: Adem Demir