1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbe sanığı pilot telsiz konuşmalarını reddetti

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı mücadele eden polis ve vatandaşlara ateş ettiği iddia edilen helikopter pilotu eski Binbaşı Abra, telsiz görüşmelerini inkar etti
27 Aralık 2017 13:41
Yazdır
Darbe sanığı pilot telsiz konuşmalarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada olay tarihinde binbaşı olarak görev yapan Rıza Akıncı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Dairesinde atama subayı olarak görev yaptığını ailesiyle yurt dışında tatilde olduğu sırada verilen emir doğrultusunda Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

Akıncı, kara pilot Binbaşı Mehmet Şamcı'nın kendisini arayıp, 15 Temmuz günü Kara Havacılık'ta hazır olması gerektiğini söylemesi üzerine, Suriye'ye harekat kapsamında çağrıldığını düşündüğünü belirtti. Darbe girişiminden bir gün önce Belçika'dan Ankara'ya geldiğinde Şamcı'nın evine giderek, görevin içeriğini sorduğunu ifade eden Akıncı, "Bana görev olduğunu ama görevin içeriğini bilmediğini söyledi. Saat 21.30'da Güvercinlik Hava Ulaştırma Komutanlığı'nda uçuş için hazır olmamı söyledi." ifadelerini kullandı.

Rıza Akıncı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda kısa bir süre bekledikten sonra Akıncı Hava Üssüne gittiklerini orada verilen emir doğrultusunda Kara Harp Okulundan personel alarak Genelkurmay Başkanlığı'na taşıdıklarını söyledi.

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben AS 532 Cougar helikopter pilotuyum. Bu helikopterle 15 personel taşınabilir. O gece iki uçuş yaptım. Bu intikali de yaptıktan sonra Güvercinlik kışlasındaki Kara Havacılık'a geri dönmemiz istendi. Kara Havacılık Komutanlığı'nda motor susturduk. Sabaha kadar Kara Havacılık'ta idik. Sabah saatlerinde bulunduğumuz yere ateş açılınca biz de Akıncı Üssü'ne tekrar gittik."

Akıncı Üssü'ne indiklerinde darbe girişiminden haberdar olduğunu ancak engelleyecek pozisyonu bulunmadığını savunan Akıncı, tellerden atlayarak üssü terk ettiğini, ertesi gün de emniyete teslim olduğunu söyledi.

Sanık eski Binbaşı Sadullah Abra da kara pilot olarak Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yaptığını, olay günü tabur komutanı Özcan Karacan'ın emriyle akşam saatlerinde birliğine gittiğini anlattı.

Abra, Suriye ile devam eden süreçle ilgili görevlendirme yapılacağını düşündüğünü, görev yerinde beklemeye devam ederken makam telefonundan aranarak birliğin etrafından bir tur atarak yere inmesi emredildiğini iddia etti.

Bunun üzerine emir gereği helikopteri havalandırarak birliğin etrafında 5-10 dakika tur atıp tekrar indirdiğini ileri süren Abra, sabaha kadar helikopteri bir daha kullanmadığını iddia etti.

Abra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah saatlerinde görev yerinden ayrılmamız emredildi. Akıncı Ana Jet Üssü'ne gitmem konusunda talimat verildi. Ben bu talimatın hangi amaçla verildiğini de bilmiyorum. Akıncı'ya indim, beklemem konusunda talimat verildiği için beklemeye başladım."

Abra, iddianamede geçen telsiz konuşmalarını kabul etmediğini beyan etti.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "Sen Cobra pilotusun, sabah jandarmaya kobrayla ateş edilmiş. Peki sen değilsen kim ateş etti?" sorusunu sanık Abra, "Ben hiçbir şeye ateş açmadım." diye yanıtladı.

- İddianameden

Cobra tipi helikopter pilotu Abra'nın darbe girişiminin yaşandığı gece kule ve diğer pilotlarla arasındaki telsiz konuşmalarından, "Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız. Polisleri vur polisleri." şeklindeki ifadeleri iddianamede yer almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 724 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası
27 Aralık 2017 18:47		 Yüksek yargı eski üyeleri hakim karşısında
27 Aralık 2017 18:26
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
27 Aralık 2017 18:23		 'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a girmiş gibi gösteren kişi belli oldu
27 Aralık 2017 18:23
Kuzey Irak'ta PKK operasyonu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2017 18:18		 Edirne'deki darbe girişimi davası
27 Aralık 2017 18:04
FETÖ davasında eski binbaşı Balkal'a tahliye
27 Aralık 2017 17:51		 Sivas'ta 13'ü muvazzaf asker, 15 şüpheli gözaltına alındı
27 Aralık 2017 17:49
Aralarında eski öğretmenlerin de olduğu 6 kişi hakim karşısına çıktı
27 Aralık 2017 17:25		 Kahramanmaraş'ta FETÖ davasında karar verildi
27 Aralık 2017 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
'11 bin 480 kişi iradesi dışında Bylock'a yönlendirilmiş'
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
'Bylock'tan tutuklu bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz'
'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a girmiş gibi gösteren kişi belli oldu
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor
MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
Entelektüel 1
javier pastore 1
badem kurusu tulum 5
lannister hanesi 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
fernando francisco reges 1
SON İLANLAR
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam