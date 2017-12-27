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İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası

Askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin davaya sanık savunmalarıyla devam edildi
27 Aralık 2017 13:54
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İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, SEGBİS ile kayda alınan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski kaptan pilot Tevrat Güngör, 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, 2005 yılında FETÖ üyeleriyle birlikte Harp Akademisi sınavlarına hazırlandığı suçlamasıyla yargılandığını ve hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.

Gizli tanık "Abdullah"ın kendisine tuzak kurduğunu ileri süren Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Gizli tanık kazanamadığım sınavı kazandım gibi anlatmıştır. Husumeti olduğu herkese iftira atmıştır. FETÖ'nün 1 dilim ekmeğini yemedim, 1 damla suyunu içmedim. Evlerine gitmedim. Cemaat evliliği yapmadım. Gizli tanık Abdullah ve başka bir arkadaşımla sınavlara hazırlanmak için 1 ay süreyle ev kiralamıştık. Arkadaşlarla çalışmanın katalizör etkisi olabileceğini düşündüm. Sınavı üçümüz de kazanamadık. Soruların verilmediği belli. Şüphelenseydim bu insanlarla çalışmazdım. Davanın açıldığı İzmir'de 4 defa bulundum. Soruları çalmadığımı size nasıl ispat edebilirim. ByLock kullanıcısı değilim. Gizli tanık benim de içlerinde ismimin olduğu askeri yapılanmadan 42 kişinin ismini vermiş. Beni cemaatçi ilan ediyor. 30 günde nasıl tanımış. Gizli tanık 2 defa Pensilvanya'ya gitmiş, cemaat evliliği yapmış."

Tutuklu sanık eski bilgisayar öğretmeni Ali Oğuz Kamalak, iftiralar yüzünden 18 aydır tutuklu olduğunu savunarak hayal gücü yüksek tanıkların yalan ifadeleri yüzünden yargılandığını ileri sürdü.

Hakkındaki bilgisayarına takılı SD kartta fişlenen askeri öğrencilere ilişkin bilgilerin yer aldığı iddiasını reddeden Kamalak, "SD kart kullanmadım. Evimde ciddi aramalar yapıldı. SD kart çıkmadı. Örgütsel haberleşmenin sağlandığı iddia edilen tango programı WhatsApp gibi bir programdır. Kullandım. Tanığın ifadesi dışında somut delil yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

- İddianameden

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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