1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019'da marketteki poşetler parayla satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, plastik torbaların 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli verilmesini öngören "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı
27 Aralık 2017 14:03
Yazdır
2019'da marketteki poşetler parayla satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin satış noktalarında kullanıcılara ücret karşılığı verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının verim ve etkinliğinin artırılmasını sağlamak için hazırlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmenliğin, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesiyle 24 Ağustos 2011 tarihli "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kalkacak.

Yönetmelikte çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılması, bu atıkların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar belirlendi.

Yönetmelikte, tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle, ülke genelinde 31 Aralık 2019'a kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımının 90'ı, 31 Aralık 2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde azaltılması esas alındı.

Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Sadece çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

- Plastik poşetin taban ücreti Bakanlıkça belirlenecek

Bu kapsamda plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamayacak.

- Ambalaj üreticilerine ambalaj atığı kullanımı zorunluluğu

Yeni yönetmelikle lisanslı atık tesislerinin kriterleri de geliştirildi. Hizmet edilecek nüfus doğrultusunda üç farklı tip toplama ayırma tesisi belirlendi.

Buna göre, "1.Tip" tesisler 400 bin ve üzeri nüfusa hizmet verecek, alanı en az 3 bin metrekare ve günlük en az 2 bin metreküp ayırma kapasitesine sahip olacak. "2. Tip" tesisler ise 100 bin-400 bin arası nüfusa hizmet verecek, en az 2 bin metrekare alanda, günlük 600-2 bin metreküp arasında ayırma kapasitesi olacak. "3. Tip" tesisler ise 100 bine kadar olan nüfusa hizmet verecek. Tesisin, toplam alanının en az bin metrekare olması ve günde 100-600 metreküp arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekecek.

Yönetmelikte doğal kaynak/hammadde korunumu ve geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla ambalaj üreticilerine ambalaj atığı malzeme kullanım şartı getirildi.

Bu kapsamda geri dönüştürülmüş madde ve malzemelerin kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticileri, yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlara ilişkin üretim proseslerine konu girdilerini, 2018 itibarıyla cam için yüzde 12, plastik için yüzde 4, kağıt karton için yüzde 25 ve metal için yüzde 10 olmak üzere kademeli olarak artacak şekilde ambalaj atığından sağlayacak.

- Kaynakta ayrı toplama sistemi

Yönetmelikle, evsel kaynaklı ambalaj atıklarının (cam, plastik, metal, kağıt-karton) etkin ve verimli bir şekilde toplanmasının sağlanmasına yönelik düzenleme de yapıldı.

Bu kapsamda, toplama altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını temin etmek ve evsel kaynaklı ambalaj atığının toplama miktarını artırmak amacıyla da yetkilendirilmiş kuruluşlara hedeflerinin yüzde 80'ini belediyelerin kaynakta ayrı toplama sistemi ile toplanan evsel ambalaj atıklarından sağlama zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda, geri kazanım yükümlülüğünün yerine getirilmesi noktasında gerek izleme gerek yönetim faaliyetlerinin sadeleştirilmesine yönelik olarak da birtakım düzenlemeler yapıldı.

Bu çerçevede, işletmelerin, geri dönüşüm oranlarının yüksek olduğu birçok ülkede de etkili bir şekilde kullanılan "depozito yöntemi"ni kullanmaları veya Bakanlıkça yetki verilen kuruluşlara yükümlülüklerini devretmeleri gerektiği hususu hükme bağlandı.

- Belediyelere yüzde 25 altyapı desteği

Toplama sisteminin altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlara da "biriktirme ekipmanları, toplama araçları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile makine ve ekipman" desteğinin sağlanması için genel yönetim giderleri dışında kalan miktarının en az yüzde 25'ini belediyelere altyapı desteği sağlama yükümlülüğü getirildi.

- Atıklar "online" izlenecek

Yönetmelik kapsamında yapılması gerekli olan beyan, bildirim, belgelendirme ile belediyelerce hazırlanması öngörülen ambalaj atığı yönetim planlarının ise yönetmelik paydaşlarının kullanımına açılan çevrimiçi program olan "Ambalaj Bilgi Sistemi" üzerinden gönderilmesi gerektiği hükme de bağlandı.

Böylece üretilen, piyasaya sürülen ambalaj miktarları ile toplanan ve geri kazanılan ambalaj miktarlarına ilişkin verilerin online olarak izlenmesi, detaylı olarak ülke genelinde raporlanması ve etkin denetimi sağlanacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 35 9
Bu haber 8,593 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaylada beslenen hindiler 150-200 liradan satışa çıktı
27 Aralık 2017 14:21		 Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması: Üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım
27 Aralık 2017 12:16
Gün ortası döviz fiyatları
27 Aralık 2017 12:16		 'Şeker Kurumunun kapatılması pancar üreticisini üzmüştür'
27 Aralık 2017 11:57
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
27 Aralık 2017 11:10		 iOS'a, Android'e, Amazon'a, eBay'a KDV mükellefiyeti geliyor
27 Aralık 2017 08:00
'2018'de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz'
26 Aralık 2017 22:42		 İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık
26 Aralık 2017 22:06
İş için gelenler daha çok harcıyor
26 Aralık 2017 22:02		 Yumurtacılar 2018'den umutlu
26 Aralık 2017 21:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
'11 bin 480 kişi iradesi dışında Bylock'a yönlendirilmiş'
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
'Bylock'tan tutuklu bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz'
'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a girmiş gibi gösteren kişi belli oldu
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor
MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
Entelektüel 1
javier pastore 1
badem kurusu tulum 5
lannister hanesi 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
fernando francisco reges 1
SON İLANLAR
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam