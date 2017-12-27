|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı, Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerin ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı, Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da, cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen ve 21 gün tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan Er İdris Gülek, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Hüseyin Çam ile Seyfettin Orkun Çil'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Bu haber 410 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI