Adana'da eski hakim ve savcı, hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu eski hakim ve eski savcının yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuklu sanıklar eski hakim Faruk A. ve eski savcı Bilal B, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Faruk A. savunmasında, birçok bankada hesabının bulunduğu ancak Bank Asya'daki hesabında ise hareketlilik olmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin olduğu gün Avanos Adliyesinde nöbetçi olduğunu belirten Faruk A. şöyle devam etti:

"O gün M.K. isimli savcımızda nöbetçiydi. M.K. çok duygusal yapıda olan bir arkadaştır. Yazışmalara bakılacak olursa aslında benim söylediğim şeylerin savcı beyin beyanlarına karşı yatıştırıcı tarzda olduğu ve örgütsel söz içermediği hatta suç unsurunun olmadığı beyanda görülecektir. Ben 'Böyle darbe mi olur' derken aslında darbecileri eleştirdim."

Faruk A. ayrıca ByLock programını yüklemediğini, örgüte ait okul, dershane ve yurt gibi yerlere de gitmediğini öne sürdü.

Eski savcı Bilal B. ise duruşmaya yeteri kadar hazırlanamadığını, savunma yapmak için süre talep ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti de her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.