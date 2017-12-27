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Edremit Belediyesinden öğrencilere binicilik eğitimi
Van'ın Edremit Belediyesince öğrencilere binicilik eğitimi verilerek at sevgisi aşılanıyor
Van'ın Edremit Belediyesince öğrencilere at sevgisi aşılamak amacıyla binicilik eğitimi veriliyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, ilçedeki 57 okulda eğitim gören öğrencilere Olimpik Binicilik Tesisleri'nde at sevgisi aşılıyor.
Belirli günlerde okullarından araçlarla ücretsiz alınan öğrencilere, görevliler tarafından tesiste binicilik eğitimi veriliyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atif Çiçekli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara küçük yaşlarda at sevgisi kazandırmak istediklerini söyledi.
Bu kapsamda öğrencileri binicilik tesisinde ağırladıklarını anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:
"Belediye olarak hayvanlara verdiğimiz değer, vatandaşlarımız ve kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Biz hayvanların yaşamın bir parçası olduğunu bilerek onlara gereken önemi gösteriyoruz. Bu yüzden çocuklarımıza da bu sevginin küçük yaşlarda aşılanması için onları atlarımızla bir araya getiriyoruz. Onların küçük yaşlarda hayvan sevgisi kazanmalarına destek oluyoruz."
Binicilik eğitimi alan öğrenciler ise at üzerinde keyifli anlar yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine bu fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.
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