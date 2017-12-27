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FETÖ'nün 17 kripto askeri gözaltına alındı
Operasyonda, "kripto" FETÖ/PDY mensubu oldukları iddiasıyla 15'i muvazzaf 17 asker gözaltına alındı
Zonguldak merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu "kripto" askerlere yönelik operasyon kapsamında, 15'i muvazzaf 17 asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf ve ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen E.T. ve M.K. ile muvazzaf askerler F.O, A.Z, S.D, B.K, G.K, M.E, K.D, Y.K, A.E, F.F.S, B.A., E.G., M.A., M.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
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