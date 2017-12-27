Erdoğan: Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tunuslu mevkidaşı Beji Kaid Essibsi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı ve Essibsi, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Lideri Sibsi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kara gün dostu Türkiye'nin her zaman Tunus'un yanında olduğunu ifade etmek istiyorum" Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Tunus'taki siyasi geçiş bölgeye ilham oldu. Bölge sorunlarını birlikte ele aldık. Türkiye daima Tunus'un yanında olacaktır. Ekonomide işbirliğinini daha da geliştirmek istiyoruz. Tunus'un ekonomik gelişimi ve kalkınmasını kendimizden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınmasıdır. Ticaretin dengeli bir şekilde arttırılması konusunda mutabık kaldık. Türkiye Tunus'ta devam eden işbirliğini artırmaya hazırdır.

ABD'NIN KUDÜS KARARI

ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BM'den nasıl geri döndüğünü gördük. Bundan sonra nasıl adımlar atacağımıza yine konuşarak karar vereceğiz. Kudüz bizim kırmızı çizgimizdir. İslam aleminin ortak sesi olarak toplanan İslam İş Birliği tolantısında da aynı vurgu yapılmıştır. Filistin'e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz.

Küresel vicdan adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Libya'da büyük elçiliğimizi açma çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'nin Libya'daki sürece aktif çalışması sürecektir.

İkinci dünya savaşı şartlarında oluşturulan BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması lazım.