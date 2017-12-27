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Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı
Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, izinsiz asılan Arapça tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iş yerlerinde denetimde bulundu.
Ekipler, izinsiz asılan, görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçenin korunması çalışmalarına zarar veren 35 iş yerindeki Arapça tabelaları kaldırdı.
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