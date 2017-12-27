Özhaseki: Tuzla'da şu an için korkulacak bir şey yok

Tuzla'da kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin, vidanjörlerden örnek alınıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede yayılan ağır kokunun kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kameralarından, sahaya döküm yaptığı yönünde tespit bulunan 5 vidanjör, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi'ne getirildi. Vidanjörlerden örnek alan uzmanlar, bunları olay yerinden alınan numunelerle karşılaştırılması için kriminal laboratuvarına gönderecek.

Kimyasal atıktan yayılan koku ile ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Şu an için korkulacak bir şey yok" dedi.