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Şişli Belediyesi yılbaşı kutlamalarını iptal etti

Şişli Belediyesinin, yılbaşı kutlamalarını iptal ettiği bildirildi
27 Aralık 2017 15:29
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Şişli Belediyesi yılbaşı kutlamalarını iptal etti

Alınan bilgiye göre, Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığına başvurarak, 4 gün sürmesi planlanan yılbaşı kutlamaları için izin istedi.

Şişli Kaymakamlığının güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesince iptal edildi.
Anadolu Ajansı
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