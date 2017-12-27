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Şişli Belediyesi yılbaşı kutlamalarını iptal etti
Şişli Belediyesinin, yılbaşı kutlamalarını iptal ettiği bildirildi
Alınan bilgiye göre, Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığına başvurarak, 4 gün sürmesi planlanan yılbaşı kutlamaları için izin istedi.
Şişli Kaymakamlığının güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesince iptal edildi.
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