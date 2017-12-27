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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
Hatay merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda aralarında "mahrem imamların" da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı
Hatay merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen bazı askerler ile öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından "mahrem imamların" da aralarında bulunduğu 26 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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