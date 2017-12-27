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'Arkadaşlarını gasp' suçlamasıyla 8 öğrenci yakalandı
Kastamonu'da, okul arkadaşlarının para ve eşyalarını gasbettikleri öne sürülen 8 Azerbaycanlı üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Kastamonu Üniversitesinde (KÜ) öğrenim gören 8 Azerbaycanlı, öğrencilerin para ve eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, KÜ'de öğrenim gören E.E, F.A, N.A, R.A, M.Y, S.M, H.A. ve S.R'nin üniversiteye yeni başlayan Azerbaycanlı öğrencilerden para isteyip eşyalarını gasbettiği bilgisine ulaştı.
Son olarak Azerbaycanlı bir öğrencinin parmağını kırdıkları ve dizüstü bilgisayarla fotoğraf makinesini gasbettikleri iddia edilen, kendileri de Azerbaycan uyruklu olan şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, kelepçe, beyzbol sopası, şok cihazı ve sustalı bıçak bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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