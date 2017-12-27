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Kütahya'da, mahkum tedavi gördüğü hastaneden firar etti
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirilen bir mahkum firar etti
Kolu kırık mahkum Yunus G. (19), infaz koruma memurlarınca Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Mahkum Yunus G, hastane görevlilerinin bir anlık boşluğundan yararlanarak firar etti. Eşkali polis telsizinden duyurulan mahkumun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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