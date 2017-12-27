Dinleme yaptıkları siyasi parti temsilcilerini tanımıyorlarmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski komiser Muhammet Karhan, (70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin) hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, yapılan dinleme ve takiplerin gerekli izinlerin alınmasının ardından yapıldığını öne sürdü.

Yapılan dinlemelerin suç meydana gelmemesi için yapıldığını savunan Karhan, dinleme ve takip işlemlerinde herhangi bir usulsüzlükten bahsedilemeyeceğini ileri sürdü.

Dinlemelerin, suç işlenmemesi amacıyla yapıldığını iddia eden Karhan, ''Gelen raporlar doğrultusunda suç işleyeceklerine karar verdiklerine dair, kuvvetli, makul, yeterli veya yoğun bir şüphe uyandıran kişilerin haberleşmelerinin takip edilmesi tedbirlerinin alınması gerekmektedir. İstihbarat kaynakları açık kaynaklar, teknik, teknolojik, fiziki, beşeri gibi kararlardır. İlimizde Kürt-Türk çatışması şeklinde benzer olayların çıkmaması için önleyici tedbirlerin zamanında alınması, kışkırtma yapacak grup ya da kişilerin takip edilerek önceden gerekli önlemler alınması amacıyla takip yapıldı. İstihbarat dinlemeleri birer önleme dinlemeleridir ve yapılan her dinlemede gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılmıştır. Dinleme yapılan kişilerin CHP, AK Parti ve MHP il başkanlarını olduğunu, hakkımda açılan dava sonrasında öğrendim.'' şeklinde savunma yaptı.

Karhan, dinlemelere ilişkin hiç kimse hakkında da rapor hazırlamadığını öne sürdü.

Duruşmaya bir süre ara verildi.