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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında, kumpas kurmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davada tutuklu sanıklardan eski savcılar Işık ve Duran'ın adli kontrolle tahliyelerine karar verildi
27 Aralık 2017 16:38
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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davada tutuklu sanıklardan eski savcılar İsmail Işık ve Salim Duran'ın tahliyeleri kararlaştırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da arasında bulunduğu bazı müdahillerin avukatları ile Başbakanlığın avukatı katıldı.

Mahkeme heyetine Daire Başkanı Eyüp Yeşil'in başkanlık yaptığı duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından Mahkeme Başkanı Yeşil, ara kararları açıkladı.

Buna göre, "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri arasında yer alan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan sanık Fatih Mehmet Uslu'ya savunma yapması için gelecek celseye kadar son kez süre verilirken, savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayılacağı ihtarında bulunuldu.

Mahkeme heyeti, "medyada yer alan ByLock ile ilgili bilgilere göre, uygulamanın kullanıcıları hakkında güncelleme yapıldığının bilinmesi dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından, sanıkların ByLock kullanıcısı olup olmadıklarına ilişkin tespitlerde değişiklik bulunup bulunmadığının sorulması"na karar verdi.

- İki sanığa tahliye

"Savunmalarının alınmış olması, delil durumu ve tutukluluk durumlarını" da dikkate alarak, sanıklar İsmail Işık ve Salim Duran'ın yurt dışı çıkış yasağı ve karakola her hafta imza vermek şartıyla tahliyesini kararlaştıran heyet, sanıklar Vedat Dalda, Süleyman Karaçöl, Ümit Zafer Çolak, Birol Bilen, Rüstem Eryılmaz, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Sadrettin Sarıkaya, Mehmet Fatih Uslu, Bülent Kınay ve Adnan Çimen'in ise tutukluluklarının devamına karar verdi.

Sanıklardan Yakup Hakan Günay, İsmail Tandoğan, Hadi Çağdır, Sedat Sami Haşılıoğlu, Menekşe Uyar, Celal Kara, Muammer Akkaş, Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Seyfettin Mermerci, Mustafa Boz, Cihan Kansız, Nurullah Çınar, Davut Bedir, Hikmet Usta, Mehmet Ali Uysal, Ramazan Saban, Nalan Can, Hüseyin Ayar, Adem Özcan, Mehmet Berk, Mehmet Karababa, Murat Üründü, Mesut Öcan ve Hikmet Şen hakkındaki yakalama emirlerinin ise devamı kararlaştırıldı.

Dava, istenen evrakların tamamlanmasının beklenmesi kararlaştırılarak ertelendi.
Anadolu Ajansı
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