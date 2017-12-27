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'Muhalefet kendi dili ve mantığını gözden geçirmeli'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Muhalefet bu düzenlemenin diliyle, mantığıyla uğraşıyor. Uğraşmamalı ve kendi diliyle, kendi mantığını gözden geçirmeli
27 Aralık 2017 16:39
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'Muhalefet kendi dili ve mantığını gözden geçirmeli'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, "Muhalefet bu düzenlemenin diliyle, mantığıyla uğraşıyor. Uğraşmamalı ve kendi diliyle, kendi mantığını gözden geçirmeli." dedi.

Özlü, bazı programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özlü, Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye büyümenin ötesinde, büyüme rekorları kırıyor. Biz tabii Bakanlık olarak Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'daki bazı ülkeleri ziyaret ettiğini anımsatan Özlü, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız gittiği her yerde coşkuyla karşılanıyor. Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır özellikle İslam ülkelerine hamilik, rehberlik ve liderlik yapan politikası ve duruşu tüm dünyada karşılığını buluyor. Kudüs'e, Filistin'e, Birleşmiş Milletlere, Afrika'ya baktığımızda, hepsinde Türkiye'nin liderliğinin izlerini görüyoruz. Artık Türkiye kendi kabuğuna, kendi coğrafyasına sığan bir ülke değildir. 784 bin kilometrekare toprağımızın çok ötesinde, derin, kadim ve manevi coğrafyamızın umudu ve rehberi artık Türkiye'dir. Türkiye'yi sadece kendi coğrafyasına sıkıştırmaya çalışan, içerideki ve dışarıdaki politikalar iflas etmiştir."

- "Bu ifadeler son derece tehlikeli, yanlış ve çirkindir"

Özlü, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesine ilişkin eleştirilere de dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu KHK'nın bazı bölümleri birkaç gündür tartışılıyor. Bu KHK'da muhalefetin itiraz ettiği biçimde anlaşılmaz bir taraf yoktur. Madde son derece açık ve nettir. Hem Sayın Başbakanımız hem bakanlarımız hem de parti sözcülerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsayan bir düzenleme değildir. Muhalefet, ısrarla bunu anlamak istemiyor, satır aralarında kötü niyet arıyor. 'Devlet çete kuruyor' türünden bir muhalefet anlayışını reddediyoruz. Ne demek 'Devlet çete kuruyor', 'Bu düzenlemeyle insanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak' ne demek? Bu ifadeler son derece tehlikeli, yanlış ve çirkindir. Muhalefet bu düzenlemenin diliyle, mantığıyla uğraşıyor. Uğraşmamalı ve kendi diliyle, kendi mantığını gözden geçirmeli."

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde vatandaşların büyük cesaretle ülkesine ve milletine sahip çıktığını vurgulayan Özlü, "Darbe girişimine karşı demokrasiyi savunan halkın, kendi iktidarını savunan aziz milletimizin o gece gösterdiği cesaret ve feragat, hukuken koruma altına alınması gereken bir durumdur. 15 ve 16 Temmuz'da aziz milletimizin gösterdiği cesareti, kahramanlığı ve fedakarlığı hukuki bir düzenlemeyle koruma altına almak gerekiyordu. Bu KHK'da yapılan budur. Muhalefetin değerlendirmelerinin, fırtına koparmalarının hiçbir ehemmiyeti ve anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

- "Değerlendirilecek şehirlerden birisi de Konya olacak"

Yerli otomobil çalışmalarına da değinen Özlü, şunları kaydetti:

"Çalışmalar çok iyi gidiyor. Şu anda şirketleşme süreci yürüyor ve bununla birlikte prototip, üretim, tasarım fazı devam ediyor. Bu fazın toplam süresi 24 ay. Üretim yeri 2. fazda, yani 2. yılda gündeme gelecek. Dolayısıyla üretim yeri konusundaki değerlendirmeler bundan yaklaşık 1 buçuk sene sonra gündeme gelecek. Konya da bunlardan birisi. Gerçekten Konya'da çok ciddi sanayi altyapısı, iyi bir sanayi var. Dolayısıyla değerlendirilecek şehirlerden birisi de Konya olacak."

Özlü, bugün Konya'da açtıkları tesisin, yüksek katma değerli ürünler üreteceğine işaret ederek, Türkiye'ye ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi.
Anadolu Ajansı
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