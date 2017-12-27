|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Atatürk Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak
Köprünün, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacağı bildirildi
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, bakım ve onarım nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü, 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi.
Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.
Bu haber 420 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI