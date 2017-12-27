'2019 yılı seçimleri ülkemiz tarihinde dönüm noktası olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin, "Ülke tarihinde dönüm noktası, milat olacak. Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek dünya ve İslam aleminin lideri olacak, makus talihi yenerek hızla ilerleyecek ve küresel bir güç olacak. Allah korusun bir aksilik olursa geriye döneceğiz. Onun için çok çalışmamız lazım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Burada konuşan Eroğlu, 2019 yılında cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimlerin yapılacağını anımsattı.

Eskiden seçimde yüzde 36 oy olan partilerin iktidar olduğunu, ancak bu seçimde yüzde 50'den fazla oya ihtiyaç bulunduğunu belirten Eroğlu, bunun için partililerin çok çalışması gerektiğini bildirdi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinen Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"2019 yılı seçimleri ülkemiz tarihinde dönüm noktası, milat olacak. Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek dünya ve İslam aleminin lideri olacak, makus talihi yenerek hızla ilerleyecek ve küresel bir güç olacak. Allah korusun bir aksilik olursa geriye döneceğiz. Onun için çok çalışmamız lazım. Şu anda bizim üzerimizdeki mesuliyet Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir vatandaşın mesuliyetinden çok daha fazladır. Çünkü Müslümanları, bizi yok etmek hatta Türkiye'yi işgal etmek için plan ve projeler yapılıyor. Sanıyor musunuz ki Haçlı Seferleri bitti? Bizim buna karşı birlik ve güçlü şekilde ayakta durmamız gerekiyor."

- "Birlik ve beraberliği güçlendireceğiz"

Partililerden çok çalışmalarını isteyen Eroğlu, "Kadınlar çok çalışıyor. Biz de kapı kapı dolaşacağız. Çünkü 2019'da seçimleri gümbür gümbür almamız lazım. Milletimizin, İslam aleminin geleceği için birlik ve beraberliğinin pekişmesi elzemdir. Ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan geçiyor. Birlik ve beraberliği güçlendireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Tillo ilçesine geçen Eroğlu, İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'nin açılışını yaptı, İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.