1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'2019 yılı seçimleri ülkemiz tarihinde dönüm noktası olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: 2019 yılı seçimleri ülkemiz tarihinde dönüm noktası, milat olacak. Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek dünya ve İslam aleminin lideri olacak, makus talihi yenerek hızla ilerleyecek ve küresel bir güç olacak. Allah korusun bir aksilik olursa geriye döneceğiz. Onun için çok çalışmamız lazım
27 Aralık 2017 17:08
Yazdır
'2019 yılı seçimleri ülkemiz tarihinde dönüm noktası olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin, "Ülke tarihinde dönüm noktası, milat olacak. Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek dünya ve İslam aleminin lideri olacak, makus talihi yenerek hızla ilerleyecek ve küresel bir güç olacak. Allah korusun bir aksilik olursa geriye döneceğiz. Onun için çok çalışmamız lazım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Burada konuşan Eroğlu, 2019 yılında cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimlerin yapılacağını anımsattı.

Eskiden seçimde yüzde 36 oy olan partilerin iktidar olduğunu, ancak bu seçimde yüzde 50'den fazla oya ihtiyaç bulunduğunu belirten Eroğlu, bunun için partililerin çok çalışması gerektiğini bildirdi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinen Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"2019 yılı seçimleri ülkemiz tarihinde dönüm noktası, milat olacak. Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirerek dünya ve İslam aleminin lideri olacak, makus talihi yenerek hızla ilerleyecek ve küresel bir güç olacak. Allah korusun bir aksilik olursa geriye döneceğiz. Onun için çok çalışmamız lazım. Şu anda bizim üzerimizdeki mesuliyet Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir vatandaşın mesuliyetinden çok daha fazladır. Çünkü Müslümanları, bizi yok etmek hatta Türkiye'yi işgal etmek için plan ve projeler yapılıyor. Sanıyor musunuz ki Haçlı Seferleri bitti? Bizim buna karşı birlik ve güçlü şekilde ayakta durmamız gerekiyor."

- "Birlik ve beraberliği güçlendireceğiz"

Partililerden çok çalışmalarını isteyen Eroğlu, "Kadınlar çok çalışıyor. Biz de kapı kapı dolaşacağız. Çünkü 2019'da seçimleri gümbür gümbür almamız lazım. Milletimizin, İslam aleminin geleceği için birlik ve beraberliğinin pekişmesi elzemdir. Ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan geçiyor. Birlik ve beraberliği güçlendireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Tillo ilçesine geçen Eroğlu, İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'nin açılışını yaptı, İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 23 3
Bu haber 1,150 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası
27 Aralık 2017 18:47		 Yüksek yargı eski üyeleri hakim karşısında
27 Aralık 2017 18:26
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
27 Aralık 2017 18:23		 'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a girmiş gibi gösteren kişi belli oldu
27 Aralık 2017 18:23
Kuzey Irak'ta PKK operasyonu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2017 18:18		 Edirne'deki darbe girişimi davası
27 Aralık 2017 18:04
FETÖ davasında eski binbaşı Balkal'a tahliye
27 Aralık 2017 17:51		 Sivas'ta 13'ü muvazzaf asker, 15 şüpheli gözaltına alındı
27 Aralık 2017 17:49
Aralarında eski öğretmenlerin de olduğu 6 kişi hakim karşısına çıktı
27 Aralık 2017 17:25		 Kahramanmaraş'ta FETÖ davasında karar verildi
27 Aralık 2017 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
'11 bin 480 kişi iradesi dışında Bylock'a yönlendirilmiş'
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
'Bylock'tan tutuklu bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz'
'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a girmiş gibi gösteren kişi belli oldu
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor
MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
Entelektüel 1
javier pastore 1
badem kurusu tulum 5
lannister hanesi 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
fernando francisco reges 1
SON İLANLAR
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam