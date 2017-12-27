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Kahramanmaraş'ta FETÖ davasında karar verildi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen kapatılan Aktif Sen üyesi öğretmenlerin de yargılandığı davada 12 sanığa ceza verildi
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan 25 sanıktan 12'si çeşitli cezalara çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların bir kısmı ile avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklara, FETÖ/PDY bünyesinde olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Sen üyesi olup olmadıkları ve Bank Asya'da hesapları soruldu.
Sanıklar, bu sendikanın örgütle bağlantılı olduğunu bilmediklerini ve Bank Asya'ya örgüt talimatıyla para yatırmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Yakup Baz, Yavuz Selim Turgut Tutar, Ömer Yıldırım, Orkun Gündoğan, Fevzi Ateşçi, Okan Doğan ve Okan Ergörün'e 6 yıl 3 ay, Hacer Akan'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Beyazıt Elbistan ile Nurullah Baz'a 2 yıl 1 ay hapis cezalandırılmasına karar verdi.
Sanık Mustafa Baz ise 1 yıl 3 ay ceza veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 13 sanığın ise beraatine karar verdi.
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