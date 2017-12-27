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Aralarında eski öğretmenlerin de olduğu 6 kişi hakim karşısına çıktı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü eski 4 öğretmen, 1 eski polis memuru ve 1 mühendis, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Cennet Toprak katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan eski öğretmenler Esma Ç. ile Melek G. ve açığa alınan öğretmen Merve G, mühendis Emre U, eski polis memuru Cihan K. ile avukatları da hazır bulundu.
Toprak, savunmasında, 2016 yılında stajyer öğretmen olarak atandığını belirtti.
Terör örgütü propagandası yapmadığını ileri süren Toprak, "Herhangi bir örgüte parasal destek sağlamadım. Herhangi bir sendika ya da banka kaydım bulunmamaktadır. Yapının hiçbir kurumunda çalışmadım. Bir iftira ve kullanmadığım bir programdan yargılanıyorum." dedi.
Toprak, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, diğer sanıklar ile avukatlarının dinlenilmesinin ardından Cihan K. hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.
Bir sonraki duruşma, 7 Mart 2018'de görülecek.
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