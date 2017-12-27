|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Fatih'te çıkan yangında, yaşlı kadın hayatını kaybetti
Fatih'te bir evde çıkan yangında, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi, Çıngıraklı Bostan Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evde yapılan kontrolde, Firdevs Beysülen'in (94) cesediyle karşılaşıldı.
Yalnız yaşadığı belirtilen Beysülen'in ısınmak için piknik tüpünü kullandığı, yangının bundan çıkmış olabileceği öne sürüldü.
Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor
Bu haber 211 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI