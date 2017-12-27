Elektrik dağıtım şirketleriyle mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Elektrik elektronik teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve alan öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım, Toroslar Elektrik Dağıtım ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım arasında "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

"Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle, yenilikçi bir yaklaşımla Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında, sektörel gelişimler eğitim ortamlarına taşınacak. Gelişen teknolojiyle harmanlanan ve kendini yeniden yapılandıran mesleki eğitim için diğer alanlarda olduğu gibi elektrik-elektronik teknolojisi alanında da mesleki eğitim-sektör iş birliği yapıldı.

Protokolle; hazırlanan programların içerik, doküman ve diğer materyallerinin yeni bilgiler ve gelişmeler doğrultusunda ihtiyaca göre güncellenmesi sağlanacak. Eğitim merkezi ve mobil eğitim merkezindeki programlara katılacak öğretmen ve öğrencilere gereken iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre eğitimleri verilecek.

Ayrıca, eğitim programlarının içerik tasarımı, ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması, elektrik dağıtım şirketlerinin eğitim merkezlerinde ve mobil eğitim merkezinde, öğrenci ve öğretmenlerin iş başı eğitimlerinin gerçekleşmesi sağlanacak. Protokol kapsamında belirlenen 10 okulda yeni teknolojilere uygun olarak atölyeler kurularak bu okullarda eğitim alan öğrencilere temrinlik malzeme desteği verilecek. Mesleki gelişime yönelik programların yanı sıra, öğretmen ve öğrencilerin sosyal yaşam becerilerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.