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Edirne'deki darbe girişimi davası
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 7'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava ertelendi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Hidayet Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların savunmaları dinlendi.
Tutuklu sanıklardan İsmet Sezgin, uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, bu sürecin kendisini mağdur ettiğini öne sürdü.
FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını, suçsuz olduğunu savunan Sezgin, tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.
Duruşma, yarına ertelendi.
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