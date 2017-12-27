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Kuzey Irak'ta PKK operasyonu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.
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