Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 6 sanık savunma yaptı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan binadaki salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Fatih Yüksel, Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğrenci subay olduğunu söyledi.

Telefonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gidilmesi yönündeki mesajları gördüğünü aktaran sanık Yüksel, "Jandarmaların kayıtlı olduğu grupta, bir arkadaşımız kendisini yarbayın aradığını ve bizim komutanlığa gitmemiz gerektiğini yazmıştı. Köprüdeki haberleri de görünce bende, ciddi bir problem olduğu yönünde algı oluştu. Yüzbaşı Erdal Koca beni arayarak, mesajı görüp görmediğimi sordu. Ben de gördüğümü söyledim, 22.30 civarı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na vardık" şeklinde savunma yaptı.

Ana karargahın orada bir problemin olmadığını gördüklerini, bu nedenle ek hizmet binasına yöneldiklerini ifade eden sanık Yüksel, kendilerinden önce oraya giden bazı kişilerin de olduğunu belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından kendilerine "Biz buraya neden geldik? Bizim burada durmamız yanlış" şeklinde sorular sorduklarını savunan Yüksel, "Arkadaşlardan bazıları akademideki eşlerini aradı. Orada da silah sesleri geldiğini öğrendik. Buradan da çıkamadık girişler kapatıldığı için. Sabah saatlerinde buradan ayrıldık." dedi.

- "Seni birisi arayacak haberin olsun"

Duruşmada savunma yapan ve örgütün jandarma yapılanmasında öğretmen olduğu iddia edilen tutuklu sanık Reşat Şahin de elektrik mühendisi olduğunu ve özel bir firmada çalıştığını söyledi.

Kendisinin 2013 yılında jandarma yapılanmasındaki sözde sivil imamlardan olduğu öne sürülen sanıklardan Özgür Birdal ile tanıştığını söyleyen sanık Şahin, "Birbirimizin evlerine gidip geliyorduk. Beni Jandarma Astsubay Mustafa Özyurt ile tanıştırdı ve kendisini manevi olarak desteklememi istedi. Ondan sonra Özyurt ile dini sohbetler yapmaya başladık ve ona dini bilgiler öğrettim. 15 Temmuz darbe girişiminden önce kendisine 'Seni birisi arayacak haberin olsun' dedim. Bunu kendisine iletmemi Özgür Birdal istemişti." diye konuştu.

Kendinin bu sözleri 15 Temmuz'dan önce ne şartla söylediğini bilmediğini, bilerek ve isteyerek darbe girişimine bir katkıda bulunmadığını öne süren Reşat Şahin, tutuklu sanık jandarma astsubay Mustafa Özyurt'a mesleğiyle ilgili hiçbir talimat vermediğini iddia etti.

- "Bylock kullandım" itirafı

Kendisinin örgütün daha önce gerçekleşen sohbetlerine katıldığını ve dershanelerini gittiğini söyleyen sanık Şahin, Özgür Birdal ile tanıştığını ve Birdal'ın kendisine "Baki" kod ismini verdiğini söyledi.

"Baki" kod adını hiç kullanmadığını, sanık astsubay Özyurt'tan başka jandarma ile bir sohbetinin olmadığını iddia eden sanık Şahin, "Bylock kullandım. Bu programı Özgür Birdal yükledi ama tam tarihini hatırlamıyorum. Sadece Özgür Birdal ile mesajlaştım. Görüşme amaçlı ve nerede buluşacağımızı sormak için kullandık." ifadelerini kullandı.

Kendisinin sadece manevi duygular ile iradesinin dışında burada bulunduğunu savunan sanık Şahin, samimi savunma yaptığı iddiasıyla tahliyesini talep etti.

Savunma yapan diğer 4 sanık da üzerilerine atılı suçlamaları reddetti. Davada böylece 18 sanık savunma yapmış oldu.

Duruşma, yarına ertelendi.